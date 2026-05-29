ニュースのミカタを徹底解説する情報バラエティ番組「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（ABCテレビ）。5月23日の生放送で取り上げた“ナフサ不足”問題を、放送直後に収録された番組公式YouTube「正義のミカタチャンネル」でも、専門家がさらにトーク解説！ 番組アシスタントで、YouTubeチャンネルのMCを務める久保光代アナは「私もニュースで、お刺身をのせるプレートが不足していると