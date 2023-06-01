視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』 桂二葉探偵の調査した『蔵から出せなくなった超巨大桶』は、奈良県の男性（70）から。私は奈良県橿原市でお酢の製造会社を営んでいる。江戸時代前期より酢を作り始め、現在も昔ながらのやり方