開園25周年の祝祭に包まれている東京ディズニーシーへの旅が、新幹線のホームから始まることになります。JR東日本とJR東海の2社は、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」をテーマにした特別なラッピング新幹線の運行を相次いで開始します。先陣を切るJR東日本の「Magical Jubilee Shinkansen」は2026年6月10日（水）から 、続くJR東海の東海道新幹線「Sparkling Dreams Shinkansen」