◇サッカー日本代表国内合宿（2026年5月28日）サッカー日本代表は28日、千葉市内で合宿を再開した。佐野海は日本代表合宿で全メニューを精力的に消化した。ロンド（鳥かご）では、合流したDF冨安らと同組で軽快な動きでボールを回し、スローインの5秒ルールを確認する練習では長谷部コーチとボランチでコンビを組んだ。最後のミニゲームでは、得意のボール回収も披露。31日のアイスランド戦に向けて順調な仕上がりを見せ