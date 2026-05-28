2026年も「横浜開港祭」をはじめ、「みなとみらいフェスティバル」「金沢まつり花火大会」など、横浜で多彩な花火大会が行われる予定です。2026年の花火大会の日程と会場、有料観覧席について、情報をまとめてみました。【画像】臨場感たっぷり！ 過去に横浜で打ち上がった美しい花火の数々1. 第45回 横浜開港祭「ビームスペクタクル in ハーバー」横浜の開港記念日である6月2日を中心に開催される「横浜開港祭」。2026年は6月1〜2