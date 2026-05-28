°ñ¾ë¡¦¿ÀÀ´»ÔÄ¹¡¢Åìµþ¹âºÛ¤ØÄóÁÊ¡¡¡Ö¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤ä¡×Ìµ¸úÉ¼¤ËÉÔÉþ
¡¡ºòÇ¯11·î¤Î°ñ¾ë¸©¿ÀÀ´»ÔÄ¹Áª¤ÇÅö»þ¤Î¸½¿¦ÀÐÅÄ¿Ê»á¤ÈÆÀÉ¼Æ±¿ô¤È¤Ê¤ê¡¢¤¯¤¸°ú¤¤ÇÅöÁª¡¢¤½¤Î¸å¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ËÅöÁª¤òÌµ¸ú¤ÈºÛ·è¤µ¤ì¤¿ÌÚÆâÉÒÇ·»ÔÄ¹¤Ï28Æü¡¢»ÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢ºÛ·è¤òÉÔÉþ¤È¤·¤ÆÅìµþ¹âºÛ¤ØÄóÁÊ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÄóÁÊ¤Ï27Æü¡£¡Ö¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤ä¡×¡Ö¤À¤ó¤´¤µ¤ó¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤¿2É¼¤ò¡¢»ÔÁª´É¤ÏÌÚÆâ»á¤ÎÍ¸úÉ¼¤È¤·¤¿¤¬¡¢¸©Áª´É¤¬4·î¡¢Ìµ¸úÉ¼¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£ÌÚÆâ»á¤Ï¡¢¼Â²È¤¬À½²Û²ñ¼Ò¤ò±Ä¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ºÛÈ½¤Ç¤Ï¤³¤Î2É¼¤¬¼«¿È¤ÎÍ¸úÉ¼¤À¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚÆâ»á¤Ï¡Ö»ä¤¬¡Ø¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤ä¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ÎÄ´ºº¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¸©Áª´É¤ÎºÛ·è¤òÈãÈ½¡£¤Þ¤¿ÀÐÅÄ»á¤ÎÍ¸úÉ¼¤Ë¡¢Ìµ¸ú¤È¤¹¤Ù¤É¼¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÁÊ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£