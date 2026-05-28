（台北中央社）公共放送「公共テレビ」が運営する動画ストリーミングサービス「公視+」で来月2日から、人気アニメ「葬送のフリーレン」第1シーズンの台湾語吹き替え版が配信開始される。台湾語吹き替え版の予告編が公開されると、視聴者からは「『昔の語り芸っぽさ』とローカル感が加わった」「戦闘やつっこみのパートにリズム感が増した」などの好意的なコメントが寄せられている。毎週火曜日に2話ずつ更新する。中国語、日本語吹