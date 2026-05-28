撮影：山添雄彦 演芸番組「笑点」で人気の春風亭一之輔プロデュース・出演。子どもも大人も楽しめる大好評の寄席公演が、今夏は、せたがやイーグレットホールに出前！ 夏恒例、子どもも大人楽しめる人気寄席公演『せたがや 夏いちらくご』。7回目となる今年は、「世田谷パブリックシアター出前編」と銘打って、せたがやイーグレットホール（世田谷区民会館）から寄席のにぎわいをお届けす