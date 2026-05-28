イーロン・マスク氏率いる米宇宙開発企業「スペースX（Space Exploration Technologies Corp.）」のIPO（新規株式公開）について、日本国内の証券会社でも購入申込や抽選参加が可能になる見通しとなった。SBI証券は自社サイト上で、スペースXのIPO株について上場前に公開価格で購入できる機会を提供するとしている。一方、楽天証券もスペースXのクラスA普通株式を米国株式IPOサービスのブックビルディング（需要申告）対象銘柄とし