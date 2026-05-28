ライアンエアーは、すべての社債を償還し、事実上の無借金経営となった。5月25日にコロナ禍に発行した最後の社債、12億ユーロを償還した。ライアンエアーが1997年に株式公開を行って以来、すべての債務を返済したのは初めて。ライアンエアーは、ボーイング737型機を約620機保有しており、無担保。フィッチ・レーティングスとS＆PからはBBB+の格付けを得ている。ライアンエアー・グループのニール・ソラハン最高財務責任者（CFO）は