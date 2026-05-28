ラリー・デ・プランセスを取材し始めてから、すでに数年が経つ。全行程を追ったこともある。毎年変わらぬ顔と、毎年新たな顔が混在するこのイベントが、25回目の節目を迎えた。【画像】ヴァンドーム広場を彩った”プリンセス”の美しく華やかな車たち（写真26点）今年から新設されたのが、オフィシャルスタート前日のヴァンドーム広場での車両展示だ。スクルティニーリング（車検）を兼ねた形でエントリー車両が広場に並び、一般に