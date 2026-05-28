【モデルプレス＝2026/05/28】元SKE48の須田亜香里が5月27日、自身のInstagramを更新。入浴ショットを公開し、話題となっている。【写真】34歳元アイドル「お肌ツヤツヤ」露天風呂入浴ショット◆須田亜香里、露天風呂入浴ショット公開須田は、中京テレビで放送されている「キャッチ！」（月〜金、夕方3時48分〜）のロケでのオフショットを投稿。満面の笑みで露天風呂に入る姿を公開している。写真は少し前の放送分のオフショットで