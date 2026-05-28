須田亜香里、露天風呂入浴ショット公開「お肌ツヤツヤですね」「雑誌の表紙みたい」の声
【モデルプレス＝2026/05/28】元SKE48の須田亜香里が5月27日、自身のInstagramを更新。入浴ショットを公開し、話題となっている。
【写真】34歳元アイドル「お肌ツヤツヤ」露天風呂入浴ショット
須田は、中京テレビで放送されている「キャッチ！」（月〜金、夕方3時48分〜）のロケでのオフショットを投稿。満面の笑みで露天風呂に入る姿を公開している。写真は少し前の放送分のオフショットであることを説明し、今回の投稿については「あの時お風呂ロケ続いてたから、投稿がお風呂だらけになっちゃうなぁと、載せるタイミングを逃していた写真たち。放出しておきます（笑）」と記した。
この投稿には「お肌ツヤツヤですね」「完璧な美しさ」「笑顔が最高」「温泉ガール可愛い」「自然とあかりんがマッチしてる」「露天風呂が似合う」「雑誌の表紙みたい」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】34歳元アイドル「お肌ツヤツヤ」露天風呂入浴ショット
◆須田亜香里、露天風呂入浴ショット公開
須田は、中京テレビで放送されている「キャッチ！」（月〜金、夕方3時48分〜）のロケでのオフショットを投稿。満面の笑みで露天風呂に入る姿を公開している。写真は少し前の放送分のオフショットであることを説明し、今回の投稿については「あの時お風呂ロケ続いてたから、投稿がお風呂だらけになっちゃうなぁと、載せるタイミングを逃していた写真たち。放出しておきます（笑）」と記した。
◆須田亜香里の投稿に反響
この投稿には「お肌ツヤツヤですね」「完璧な美しさ」「笑顔が最高」「温泉ガール可愛い」「自然とあかりんがマッチしてる」「露天風呂が似合う」「雑誌の表紙みたい」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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