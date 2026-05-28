松田聖子が6月3日に発売するデビュー45周年記念ツアー映像作品より、3曲がYouTubeにて公開された。【動画】松田聖子、45周年記念ツアー映像ツアーの幕開けとなった「青い珊瑚礁〜Blue Lagoon〜」も昨年発売されたデビュー45周年記念ベストアルバム『永遠のアイドル、永遠の青春、松田聖子。〜45th Anniversary 究極オールタイムベスト〜』がロングヒット中の松田。同年にオールタイムベストなセットリストで挑んだ、全国アリ