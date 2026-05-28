松田聖子、45周年記念ツアー映像作品より3曲公開 ツアーの幕開けとなった「青い珊瑚礁〜Blue Lagoon〜」も
松田聖子が6月3日に発売するデビュー45周年記念ツアー映像作品より、3曲がYouTubeにて公開された。
【動画】松田聖子、45周年記念ツアー映像 ツアーの幕開けとなった「青い珊瑚礁〜Blue Lagoon〜」も
昨年発売されたデビュー45周年記念ベストアルバム『永遠のアイドル、永遠の青春、松田聖子。〜45th Anniversary 究極オールタイムベスト〜』がロングヒット中の松田。同年にオールタイムベストなセットリストで挑んだ、全国アリーナツアー『45th Anniversary Seiko Matsuda Concert Tour 2025 “Sing! Sing! Sing!”』の映像作品が6月3日に発売される。同映像作品には、ツアー初日となった埼玉・さいたまスーパーアリーナ公演の模様が収録される。
同映像作品の中から、45周年記念コンサートの幕開けとなった「青い珊瑚礁〜Blue Lagoon〜」、ギター演奏を披露した「チェリーブラッサム2021」、45周年記念楽曲「Shapes Of Happiness」という、選りすぐりのヒット曲満載の3曲が松田のYouTubeチャンネルで公開された。
今年の全国アリーナツアー『Seiko Matsuda Concert Tour 2026 “Seiko’s Fairyland”』は6月6日からスタート。ツアーへの期待が高まる映像となりそうだ。
【動画】松田聖子、45周年記念ツアー映像 ツアーの幕開けとなった「青い珊瑚礁〜Blue Lagoon〜」も
昨年発売されたデビュー45周年記念ベストアルバム『永遠のアイドル、永遠の青春、松田聖子。〜45th Anniversary 究極オールタイムベスト〜』がロングヒット中の松田。同年にオールタイムベストなセットリストで挑んだ、全国アリーナツアー『45th Anniversary Seiko Matsuda Concert Tour 2025 “Sing! Sing! Sing!”』の映像作品が6月3日に発売される。同映像作品には、ツアー初日となった埼玉・さいたまスーパーアリーナ公演の模様が収録される。
今年の全国アリーナツアー『Seiko Matsuda Concert Tour 2026 “Seiko’s Fairyland”』は6月6日からスタート。ツアーへの期待が高まる映像となりそうだ。