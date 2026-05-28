カタール航空は、東京/羽田〜ドーハ線の運航再開を記念した「4日間限定タイムセール」を5月28日から31日まで開催している。7月16日に運航を再開する、東京/羽田〜ドーハ線の利用が対象で、ビジネスクラスとエコノミークラスの運賃が最大20％オフとなる。搭乗期間は7月16日から10月31日まで。対象都市は、パリ、ロンドン、バルセロナ、マドリード、ミラノ、ローマ、チューリッヒ、アテネ、ニース、ウィーン、ジュネーブ、プラハ、ミ