俳優の黒島結菜（29）が28日まで、出演するテレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（毎週木曜後9：00）の公式インスタグラムに登場。休憩中に編み物を楽しむオフショットが公開された。【写真】「これはバッグを編んでいるところなんだそう」撮影の休憩中に“せっせ”と編み物をする黒島結菜本作は、警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチ頭脳派