俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は今月24日、第20話が放送され、俳優の竹中直人（70）が圧倒的な存在感を示してきた戦国武将・松永久秀の最期“壮絶な爆死”が描かれた。＜※以下、ネタバレ有＞NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。