茨城県から参加したJKギャル・じゅなが海デートで可愛すぎる水着姿を披露、さらにその後に見せた爽やかな私服姿にも反響が寄せられている。【映像】高2白ギャルの可愛すぎる私服と水着姿毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。25日はラヨーン編第3話が放送。 『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り