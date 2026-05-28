飛行試験のため打ち上げられる米スペースXの大型宇宙船「スターシップ」＝22日、米テキサス州（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米連邦航空局（FAA）は27日、実業家イーロン・マスク氏率いる宇宙企業スペースXが22日に実施した大型宇宙船「スターシップ」の無人飛行試験でトラブルが発生したと判断、同社に原因調査するよう指示したと明らかにした。安全性が確保されたとFAAが判断するまで、無人飛行試験は再開できない。試