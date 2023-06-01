◇交流戦阪神2─5日本ハム（2026年5月27日甲子園）阪神・及川は、2―3の7回から登板するも手痛い2点を献上してしまった。無死一塁から進藤のバントを好フィールディングで二塁封殺。しかし続く五十幡の一ゴロを処理した大山が二進する走者を見たため、一塁ベースを踏むのが遅れて内野安打となる不運もあった。2死から奈良間とカストロに連続適時打を浴び7試合ぶりの失点。「真ん中に球が集まっちゃったというところで