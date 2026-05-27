２７日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）ではホワイトソックスの村上宗隆内野手が２６日（日本時間２７日）、本拠のツインズ戦に「２番・一塁」で、西田陸浮が「９番・右翼」でスタメン出場。村上が２試合連続の１９号同点２ラン。西田はデビュー２戦連続の安打と補殺をマークしたことを報じた。０―２の８回、先頭の西田がメジャーデビュー２戦連続安打となる左前打で出塁。１死一塁で第４