元「Ｗｉｎｋ」で女優の相田翔子（５６）が２７日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。年齢を重ねたことで好きになったものを明かす一幕があった。今回は「年を重ねて今が一番楽しい女が吠える夜」。相田は「若い頃は雨だと気分が落ち込んで憂鬱だったんですけど…」と話し出し「でも、最近は『雨だ！』って。寝る時もすぐ窓を開けて、雨の音を聞いて癒やされて。雨がすごい好きになりました」