6人組グループ・Kis-My-Ft2の宮田俊哉が、6月19日放送のテレビアニメ『ポケットモンスター』（毎週金曜午後6：55）第141話「READY GO！ユナイトバトル!!」にゲスト声優として出演することが発表された。『ポケモンユナイト』とのコラボエピソードとなり、宮田は人気と実力を兼ね備えたユナイトバトルのアイドルチーム「シャイニングオーシャンズ」のリーダーを演じる。【画像】イケメン！宮田俊哉が演じる「ポケモン」ユナイト