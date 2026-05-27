台風第6号(チャンミー) 【画像】台風進路、今後の全国の天気 2026年5月27日18時45分発表 27日18時の実況種別台風大きさ-強さ-存在地域カロリン諸島中心位置北緯9度25分 (9.4度)東経135度55分 (135.9度)進行方向、速さ北西 15 km/h (7 kt)中心気圧1000 hPa中心付近の最大風速18 m/s (35 kt)最大瞬間風速25 m/s (50 kt)15m/s以上の強風域南西側 440 km (240 NM)北東側 330 km (180 NM) 28日18時の予報