【台風情報】台風6号(チャンミー) 週末から週明けに沖縄接近か 最大瞬間風速55メートル予想 この後の進路・勢力を詳しく 今後の全国の天気を画像で 気象庁
台風第6号(チャンミー)
2026年5月27日18時45分発表
27日18時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 カロリン諸島
中心位置 北緯9度25分 (9.4度)
東経135度55分 (135.9度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域 南西側 440 km (240 NM)
北東側 330 km (180 NM)
28日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯13度10分 (13.2度)
東経135度55分 (135.9度)
進行方向、速さ 北 20 km/h (10 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 120 km (65 NM)
29日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯15度55分 (15.9度)
東経133度55分 (133.9度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 155 km (85 NM)
30日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯18度25分 (18.4度)
東経131度00分 (131.0度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 185 km (100 NM)
暴風警戒域 全域 300 km (160 NM)
■沖縄に接近
31日15時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 沖縄の南
予報円の中心 北緯21度35分 (21.6度)
東経129度40分 (129.7度)
進行方向、速さ 北北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 960 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
予報円の半径 230 km (125 NM)
暴風警戒域 全域 400 km (215 NM)
1日15時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 沖縄の南
予報円の中心 北緯25度00分 (25.0度)
東経129度20分 (129.3度)
進行方向、速さ 北 15 km/h (9 kt)
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 280 km (150 NM)
暴風警戒域 全域 430 km (230 NM)
■あすの全国の天気を地方ごとに（画像）
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