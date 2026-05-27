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台風第6号(チャンミー)

【画像】台風進路、今後の全国の天気

2026年5月27日18時45分発表

27日18時の実況
種別　台風
大きさ　-
強さ　-
存在地域　カロリン諸島
中心位置　北緯9度25分 (9.4度)
東経135度55分 (135.9度)
進行方向、速さ　北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧　1000 hPa
中心付近の最大風速　18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速　25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域　南西側 440 km (240 NM)
北東側 330 km (180 NM)

28日18時の予報
種別　台風
強さ　-
存在地域　フィリピンの東
予報円の中心　北緯13度10分 (13.2度)
東経135度55分 (135.9度)
進行方向、速さ　北 20 km/h (10 kt)
中心気圧　998 hPa
中心付近の最大風速　20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速　30 m/s (60 kt)
予報円の半径　120 km (65 NM)

29日15時の予報
種別　台風
強さ　-
存在地域　フィリピンの東
予報円の中心　北緯15度55分 (15.9度)
東経133度55分 (133.9度)
進行方向、速さ　北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧　990 hPa
中心付近の最大風速　25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速　35 m/s (70 kt)
予報円の半径　155 km (85 NM)

30日15時の予報
種別　台風
強さ　-
存在地域　フィリピンの東
予報円の中心　北緯18度25分 (18.4度)
東経131度00分 (131.0度)
進行方向、速さ　北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧　975 hPa
中心付近の最大風速　30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速　45 m/s (85 kt)
予報円の半径　185 km (100 NM)
暴風警戒域　全域 300 km (160 NM)

■沖縄に接近

31日15時の予報
種別　台風
強さ　強い
存在地域　沖縄の南
予報円の中心　北緯21度35分 (21.6度)
東経129度40分 (129.7度)
進行方向、速さ　北北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧　960 hPa
中心付近の最大風速　40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速　55 m/s (105 kt)
予報円の半径　230 km (125 NM)
暴風警戒域　全域 400 km (215 NM)

1日15時の予報
種別　台風
強さ　強い
存在地域　沖縄の南
予報円の中心　北緯25度00分 (25.0度)
東経129度20分 (129.3度)
進行方向、速さ　北 15 km/h (9 kt)
中心気圧　965 hPa
中心付近の最大風速　35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速　50 m/s (100 kt)
予報円の半径　280 km (150 NM)
暴風警戒域　全域 430 km (230 NM)

■あすの全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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