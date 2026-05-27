【その他の画像・動画等を元記事で観る】 マイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』（6月12日全国公開）より、製作陣が語る映画化の舞台裏と、“キング・オブ・ポップ”がスクリーンに誕生した瞬間に迫るメイキング＆インタビューを収めた特別映像『ファーストルック編』が公開。さらにメイキング写真5点が解禁となった。 ■「マイケル叔父さんを演じることは、自分の使命だと思った」（