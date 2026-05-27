名古屋市民を対象に、アジア･アジアパラ競技大会の開会式と閉会式のチケットが5月27日から抽選販売されます。 【写真を見る】｢購入できなかった…｣ アジア大会 開会式･閉会式のチケット 新たに1000枚抽選販売 名古屋市民が対象 ｢貴重な機会を多くの市民に体感してほしい｣ （名古屋市 広沢一郎市長5月27日）「この貴重な機会を、できるだけ多くの市民に体感していただきたい」 抽選で1000枚新たに販売 今年9月から開幕する、