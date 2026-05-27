「おい、ジャイアンツ！阿部監督を辞めさせちゃダメだよ」カメラに向かってこう訴えたのは、落語家・立川志らく（62）。5月26日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、「緊急配信！巨人軍阿部慎之助監督を救え」と題する動画を公開した。前日25日夜、巨人・阿部慎之助前監督（47）が長女（18）対する暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕された。次女とケンカしていた長女を注意したところ、言い返されたことから胸ぐらを掴む、押し倒すな