【モデルプレス＝2026/05/27】モデルの近藤千尋が5月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。【写真】36歳3児の母モデル「卵焼きの色が綺麗」ハンバーグメインの弁当◆近藤千尋、手作り弁当公開近藤は「お稽古爆泣きこっちゃんでしたが、機嫌も直り安心」「ずっと送迎してるなぁ今日…」とつづり、手作り弁当の写真を投稿。ハンバーグをメインに、かぼちゃの煮物、パスタ、磯辺揚げ、卵焼き、2種類のおに