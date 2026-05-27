【モデルプレス＝2026/05/27】モデルの高垣麗子が5月27日、自身のInstagramを更新。小学生の娘への弁当を公開した。【写真】46歳ママモデル「詰め方がおしゃれ」人参1本丸ごと入った娘への洋風弁当◆高垣麗子、娘への弁当公開露高垣は「葉っぱ付きの人参を見つけたので、今朝はお弁当に入れてみた それだけで急におしゃれ見え…」「新じゃがのグラタンとたらこパスタと一緒に、今日のお弁当は洋風です（人参少し曲がってしまいまし