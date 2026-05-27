1児の母・高垣麗子、人参1本丸ごと入った娘への洋風弁当公開「詰め方がおしゃれ」「食べやすくする工夫が素晴らしい」の声
【モデルプレス＝2026/05/27】モデルの高垣麗子が5月27日、自身のInstagramを更新。小学生の娘への弁当を公開した。
【写真】46歳ママモデル「詰め方がおしゃれ」人参1本丸ごと入った娘への洋風弁当
高垣は「葉っぱ付きの人参を見つけたので、今朝はお弁当に入れてみた それだけで急におしゃれ見え…」「新じゃがのグラタンとたらこパスタと一緒に、今日のお弁当は洋風です（人参少し曲がってしまいましたが…）」とコメントし、丸い曲げわっぱの弁当箱に人参が丸ごと1本入った娘への弁当を公開。
「ちょっと調べてみたところ、根の部分よりも葉のほうが栄養が高いのだそうですね 少し苦味があるので子供にはどうかな？と思いましたが、オリーブオイルで炒めて塩をしっかり効かせたらパリッとして美味しかったので入れてみることに」と味付けのこだわりをつづっている。
この投稿に、ファンからは「ヘルシーで栄養バッチリ」「詰め方がおしゃれ」「人参丸ごと入れる発想が素敵」「丁寧な食生活尊敬する」「食べやすくする工夫が素晴らしい」などの声が上がっている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】46歳ママモデル「詰め方がおしゃれ」人参1本丸ごと入った娘への洋風弁当
◆高垣麗子、娘への弁当公開露
高垣は「葉っぱ付きの人参を見つけたので、今朝はお弁当に入れてみた それだけで急におしゃれ見え…」「新じゃがのグラタンとたらこパスタと一緒に、今日のお弁当は洋風です（人参少し曲がってしまいましたが…）」とコメントし、丸い曲げわっぱの弁当箱に人参が丸ごと1本入った娘への弁当を公開。
◆高垣麗子の投稿に「詰め方がおしゃれで美しい」の声
この投稿に、ファンからは「ヘルシーで栄養バッチリ」「詰め方がおしゃれ」「人参丸ごと入れる発想が素敵」「丁寧な食生活尊敬する」「食べやすくする工夫が素晴らしい」などの声が上がっている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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