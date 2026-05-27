【モデルプレス＝2026/05/27】タレントの中山秀征と、妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやかが5月27日、それぞれのInstagramを更新。イギリスで行われた四男の卒業式へ赴いた様子を公開し、話題となっている。【写真】58歳4児の父タレント「イケメンオーラ凄い」イギリス留学四男の卒業式ショット◆中山秀征＆白城あやか、息子の卒業式でイギリスへ5月20日の投稿で、イギリスへの旅行を報告していた白城。この日は「タァーさ