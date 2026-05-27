中山秀征＆白城あやか夫妻、イギリス留学四男の卒業式で家族ショット「イケメンオーラ凄い」「映画のワンシーンみたい」
【モデルプレス＝2026/05/27】タレントの中山秀征と、妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやかが5月27日、それぞれのInstagramを更新。イギリスで行われた四男の卒業式へ赴いた様子を公開し、話題となっている。
【写真】58歳4児の父タレント「イケメンオーラ凄い」イギリス留学四男の卒業式ショット
5月20日の投稿で、イギリスへの旅行を報告していた白城。この日は「タァーさんの ＃卒業式 Artを専攻していて最後の学期も作品作りに励みました」とつづり、同式に参加した様子を複数枚投稿。自身と息子が手を取り合って写る2ショットなどを公開している。
また中山は「四男の卒業式に出席してきました。 入学式には来れなかったので良かったです」「学校の友達や先生をたくさん紹介してくれてありがとう」などとつづり、息子と作品の前での2ショットや式の会場での白城との夫婦ショットなども投稿している。
この投稿には「四男さんのご卒業おめでとうございます」「アートがとっても素敵」「家族の絆感じる」「息子さんイケメンオーラ凄い」「イギリスでの卒業式かっこよすぎる」「映画のワンシーンみたい」なんてなどとコメントが寄せられている。
中山と白城は1998年に中山と結婚。長男で俳優の中山翔貴、次男で俳優の中山脩悟を含め4人の息子がいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】58歳4児の父タレント「イケメンオーラ凄い」イギリス留学四男の卒業式ショット
◆中山秀征＆白城あやか、息子の卒業式でイギリスへ
5月20日の投稿で、イギリスへの旅行を報告していた白城。この日は「タァーさんの ＃卒業式 Artを専攻していて最後の学期も作品作りに励みました」とつづり、同式に参加した様子を複数枚投稿。自身と息子が手を取り合って写る2ショットなどを公開している。
◆中山秀征＆妻・白城あやかの投稿に反響
この投稿には「四男さんのご卒業おめでとうございます」「アートがとっても素敵」「家族の絆感じる」「息子さんイケメンオーラ凄い」「イギリスでの卒業式かっこよすぎる」「映画のワンシーンみたい」なんてなどとコメントが寄せられている。
中山と白城は1998年に中山と結婚。長男で俳優の中山翔貴、次男で俳優の中山脩悟を含め4人の息子がいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】