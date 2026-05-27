【モデルプレス＝2026/05/27】“可愛すぎる新喜劇女優”と話題の小寺真理が5月27日、自身のInstagramを更新。手編み作品を披露し、反響が寄せられている。【写真】34歳可愛すぎる新喜劇女優「アイデアがすごい」ひまわりたくさんの編み物◆小寺真理、アイデア光る手編み作品披露小寺は「1枚目練習」「2、3枚目本番」とつづり、手編み作品を公開。小さなひまわりがたくさんあしらわれた花束のような作品は、分解すると1つのブローチ