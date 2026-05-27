フリーアナウンサー馬場ももこ（34）が27日、インスタグラムを更新。モナキとの金沢ロケを報告した。「モナキのみなさんと金沢ロケさせていただきました」と書き出し、「豪華海鮮巻き＆能登牛焼きすきをかけた運試しバトル！お話しするほどにお人柄の良さがひしひしと伝わってきました」とつづった。⁡「ロケはほぼ初挑戦とのことで、番組でしか見られない貴重な姿をぜひ目に焼き付けてください！その温かさが画面越し