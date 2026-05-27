アクシアルリテイリングが続伸している。２６日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表しており、好材料視されている。上限を２００万株（自己株式を除く発行済み株数の２．２６％）、または２０億円としており、取得期間は５月２７日から１２月３１日まで。資本効率の向上を図るとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するためとしている。 出所：MINKABU PRESS