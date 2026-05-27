気象予報士でタレントの穂川果音（40）が27日までに自身のインスタグラムを更新。北九州の“ソウルフード”「資さんうどん（すけさんうどん）」を堪能している姿を公開した。「初めての資さんうどん！焼きうどんと瓶ビールの組み合わせが最高に美味しかったーー焼きうどんって、こんなにモチモチしているんだね！！」と、グレーの半袖ニット姿で、焼きうどん＆ビールを堪能しているショットをアップ。「小倉は初めて行ったの