富士通が４日続伸している。２６日の取引終了後に、海上自衛隊の全物資情報をリアルタイムで管理する基幹業務システムを提供したと発表したことが好感されている。 今回構築・提供したのは海上自衛隊約４万５０００人が利用する艦艇や航空機などの部品供給、弾薬・医薬品・食料などの調達、整備に関わる全物資情報をリアルタイムで管理可能なシステム。これにより物資の調達・整備・補給計画の立案、データ利活用によ