東京大学の学園祭「五月祭」で、5月16日に予定されていた参政党の神谷宗幣代表による講演会を含む全企画が中止となった。講演会が行われた場合、期間中にキャンパスを爆破するとの犯行予告が常任委員会らに届いたことによる。2日目の17日は予定通り開催された。作家の乙武洋匡氏は、「暴力による言論封殺は断じて許されない」とした上で、「今回の抗議は特定の思想を持つ部外者によるものではなく、差別的発言に傷ついた現役東大生