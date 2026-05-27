26日午後8時半すぎ、福岡市城南区鳥飼の集合住宅で、「もめてケガをしているようだ」と警察に通報がありました。警察が駆けつけたところ、現場付近の路上で腕や手に切り傷のある男性が見つかりました。また、現場の建物から炎が見えたため警察が部屋に入ると、リビングで雑誌が燃えていて、別の部屋で首などに切り傷のある男性が見つかりました、火は警察によって消し止められました。男性はいずれも30代前後とみられ病院に運ばれ