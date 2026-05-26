三井住友信託銀行は5月26日、iDeCoとNISAに関するアンケート調査の結果を発表した。調査は2026年1月、全国の18〜69歳11,135名を対象にインターネットで行われた。○資産形成に取り組んでいる人はおよそ6割約1万人全体に「資産形成に向けて取り組んでいるもの」を聴取したところ、「資産形成に向けてやっているものはない」回答が43.3%だった。裏を返せば、56.7%が何かしらの資産形成を行っていることになる。資産形成に最も利用さ