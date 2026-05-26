三井住友トラストクラブは6月1日、ダイナースクラブカード、TRUST CLUBカードの利用で貯まるリワードポイントを、日本円ステーブルコイン(JPYC)に交換できるサービスを開始する。ポイントを日本円ステーブルコイン「JPYC」に交換6月1日から、リワードポイントをHashPortが提供するノンカストディアルウォレット「HashPort Wallet」上にて、JPYCが発行する日本円ステーブルコイン「JPYC」に交換できるようになる。クレジットカード