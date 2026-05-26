サッカー女子WEリーグの年間表彰式でMVPに選ばれたINAC神戸の成宮唯＝26日、東京都内サッカー女子のWEリーグは26日、東京都内で年間表彰式「WEリーグ・アウォーズ」を開催し、4季ぶり2度目の優勝を果たしたINAC神戸のMF成宮唯（31）が最優秀選手（MVP）に選ばれた。成宮は今季から新設された最優秀ディフェンス賞も受賞した。ベストイレブンはINAC神戸から成宮のほか、16ゴールで得点王のFW吉田莉胡（23）、日本代表GK大熊茜（