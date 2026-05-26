私たち佐藤薬品（愛称：さとやく）は、製薬大手の佐藤製薬さんと勘違いされることが間々ありますが、1947年に奈良県橿原市に創業以来、約80年にわたり、医薬品受託加工業界のリーディングカンパニーとして、内服固形剤の製造技術と品質管理に研鑽を積んできた会社です。 国内の伝統的な和漢薬、配置薬の地域ブランドといえば、近江や富山が有名かもしれませんが、実は奈良県橿原市は和漢薬の元祖というべき歴史を