スペイン代表を率いるルイス・デ・ラ・フエンテ監督は26日、2026ワールドカップに臨む26名の最終メンバーを発表した。大会はアメリカ、カナダ、メキシコの共催で行われ、スペイン代表は6月15日にカーボベルデ代表との初戦を迎える。今回のメンバー発表の大きなサプライズは、レアル・マドリード所属選手が1人も選出されなかったことだ。スペイン代表で主力のCBとして起用されてきたディーン・ハイセンや、先日退団セレモニーが行わ