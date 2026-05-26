再びトップに立ちました！メジャーリーグ・シカゴホワイトソックスの村上宗隆選手が、またホームランを放ちました。再びリーグ単独トップに立つ18号は、確信の当たりでした。ホワイトソックスの本拠地で行われたツインズとの一戦。村上は、2番・ファーストで先発出場しました。その第1打席、ランナーなしの場面。初球でした。快音を響かせ、打球はライトスタンドへ。8試合ぶりとなる一発は自