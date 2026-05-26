スクートは、大阪/関西発を対象とした「#GottaScootTuesdays」セールを5月26日から29日まで開催している。旅行期間は6月29日から9月30日まで。運賃は片道・諸税込み。大阪/関西発のみ対象で、座席数には限りがある。設定路線と片道運賃は以下の通り。・大阪/関西発（エコノミークラス、スクートPlusの順）シンガポール（17,500円／38,000円）、ブリトゥン島（20,500円）、クルタジャティ・パダン・ジャカルタ・クアンタン・マラッ