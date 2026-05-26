原材料の不正表示があったオークラ製菓の「バターボール」（農林水産省提供）農林水産省は26日、菓子製造卸のオークラ製菓（熊本市）が、あめの原材料として使ったニュージーランド産バターの産地を「北海道産」と偽って表示し卸売業者に販売したなどとして、食品表示法に基づき、表示の是正と再発防止を指示した。ほか19商品でも不正表示があり、計20商品で約251万袋を販売していた。原材料の不正表示があった菓子製造販売の