世界の「掃除」のあり方について、実際に現地へ赴き取材を重ねた朝日新聞「GLOBE」編集部中川竜児記者が、各国の特色や日本の掃除文化の歴史、そして最新の進化について解説した。【映像】最新の「トイレ掃除ロボット」中川記者が取材した国の一つが、東アフリカのルワンダである。ルワンダには「ウムガンダ（共同奉仕）」という独自の制度があり、毎月最終土曜日の午前中、18歳から65歳までのすべての国民が地域活動に参加す